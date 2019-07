U Zrzávky přivítají open-air taneční akci

Hudební akce pod širým nebem Drop Impact roztančí v pátek 12. července návštěvníky hospody U Zrzávky. Na své si přijdou hlavně milovníci elektronické drum and bass hudby. Pořadatelé lákají na německého producenta a diskžokeje Current Value. Vedle něj se představí jeho čeští kolegové Schooler, Camel, Holotrope, The Concept a mnoho dalších. Večírek začíná v šest večer, vstupné si bude možné zakoupit na místě. Účastníci se mohou těšit na světelnou a laserovou show, kouřové efekty a soutěže. K dispozici bude stánek s občerstvením, koktejlový bar a fotograf.