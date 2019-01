Díky mrazivému počasí v posledních dnech se podařilo Správě sportovišť Kopřivnice opět zasněžit sjezdovku v areálu Červený kámen, a tak se tam opět může lyžovat. V sobotu 26. ledna od 9 do 16 hodin a od 16.30 do 20 hodin, v neděli od 9 do 16 hodin.