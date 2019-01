V areálu vodního mlýna bude živo i po setmění

U příležitosti Slezské muzejní noci 2018 se v areálu vodního mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder uskuteční akce Hastrmanovo noční brekeke. Během pátečního podvečera i večera se budou moci děti v doprovodu dospělých vydat na komentované prohlídky mlýna spojené s hledáním hastrmana lucerničkou, s raráškem a tancem víl. Ty se budou konat každou půlhodinu od 20 hodin až téměř do půlnoci. Kromě toho bude na programu ve 21 hodin ohňový tanec, chybět nebudou ani soutěže pro děti, noční pouštění lodiček ve strouze nebo prodej mlynářových a mlynářčiných specialit. Akce začne v 18 hodin, vstupné se pohybuje od 30 do 50 korun, děti do tří let mají vstup zdarma. (ire)