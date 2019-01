V divadle vystoupí mistři svého řemesla

Špičkoví umělci hrající díla špičkových autorů – co víc si přát! Kdo má rád spojení houslových a klavírních tónů, určitě by neměl chybět v úterý 13. listopadu ve velkém sále Beskydského divadla v Novém Jičíně. Koná se tam společný koncert dvou opravdu špičkových sólistů. Na housle bude hrát Ivan Ženatý, jinak také komorní hráč a pedagog a za klavír usedne Martin Kasík – mimo jiné vítěz prestižní světové soutěže Young Concert Artists Competition 1999 v New Yorku a mnoha domácích i mezinárodních soutěží. Společný koncert těchto dvou virtuózů začne v 19 hodin.