V kině bude k vidění svět Hieronima Bosche

Umění v kině – tak se jmenuje cyklus zajímavých filmů prezentujících různé druhy umění, jež zařadilo do svého programu kino v kulturním domě v Kopřivnici. V neděli 6. ledna si na své přijdou milovníci fantastického světa holandského malíře Hieronyma Bosche. Návštěvníci kina se dozvědí něco o osobnosti malíře, proč právě teď jeho zvláštní a fantastické obrazy fascinují milovníky umění více než kdy jindy, jak se mu podařilo překlenout středověké a renesanční světy nebo co ho přimělo k jeho nekonvenčním a nadčasovým vizím a tvorbě, která je považována za jeden z hlavních inspiračních zdrojů pro surrealismus ve 20. století. Film oceňovaného režiséra Phila Grabského nazvaný Hieronymus Bosch a jeho podivuhodný svět představuje velmi uznávanou výstavu Jheronimus Bosch – Vize génia v Het Noordbrabants muzeu v jižním Holandsku, která poprvé shromáždila většinu Boschových obrazů a kreseb do jeho rodného města Den Bosch a přilákala téměř půl milionu milovníků umění z celého světa. Filmové představení začíná v 15.30 hodin. (ipa)