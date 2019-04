V kině zazpívá veselá vdova

Jedinečný projekt Kina Kopřivnice nazvaný Umění v kině pokračuje v sobotu 13. dubna. Tentokrát se mohou těšit milovníci operety. Na programu je totiž opereta Veselá vdova od Franze Lehára.

Broadwayská režisérka a choreografka Susan Stroman, která inscenovala například muzikály Crazy for You, Contact nebo The Producers, jež získaly ocenění Tony Award, rozkošnickou inscenací Lehárovy nestárnoucí operety debutovala v Metropolitní opeře v New Yorku. Texty jsou v novém anglickém překladu Jeremyho Samse.

Lehárovo nejznámější dílo patří mezi divácké hity už od své premiéry v roce 1905. Kdo by neznal píseň o Vilje, „U Maxima jsem znám“ anebo „Ženy, ženy“. Renée Fleming si svůj rozsáhlý repertoár, čítající jen v Metropolitní opeře na 22 rolí, rozšířila o ovdovělou pařížskou milionářku Hanu. Za dirigentským pultem stanul Andrew Davis a na jevišti dále Nathan Gunn v roli Hannina milence Danila, Alek Shrader coby mladý šlechtic Camille de Rosillon, Thomas Allen jako intrikánský baron Zeta a broadwayská sopranistka Kelli O’Hara ve svém metropolitním debutu jako baronova manželka, koketa Valencie.

Kdo se chce na téměř tři hodiny v myšlenkách přesunout do proslulého kulturního stánku v New Yorku, má možnost. Film, který trvá 169 minut a je opatřen českými titulky, začíná v 17.30 hodin. Vstupné je 250 korun, při současné koupi 6 a více vstupenek na jeden nebo více titulů je cena 200 korun.