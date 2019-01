V klubu se bude hlavně tančit

Myšlenkou tanečních večerů v MusiClubu Drago v Novém Jičíně je uspořádat něco také pro střední generaci. Nejedná se proto o současné klasické diskotéky ve stylu hip hopu nebo tepajícího techna, kdy návštěvník odchází lehce nahluchlý, ale o taneční večery, kdy lidé mohou posedět, popovídat si a třeba si i zatančit na písničky, které znají ze svých mladších let. Tuto sobotu, 11. srpna, bude znít na tanečním večeru MusiClubu Drago hudba od osmdesátých let do současnosti, česko-slovenská i zahraniční. Začátek je v 21 hodin, vstupné je 50 korun.