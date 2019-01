V Zebře chystají retro večer

Podzim je tady, a tak pokračuje restaurace Zebra ve Frenštátě pod Radhoštěm v sérii retro koktejlových a kostýmových party osmdesátek a devadesátek. Vzpomínáte rádi na staré dobré časy, kdy bylo největším dobrodružstvím poslouchat hudbu z walkmanu? Říkáte si, jak rádi byste vrátili čas? Přijďte do Zebry a můžete protancovat i prozpívat celý večer nesmrtelných světových hitů let minulých například od Madonny, Elvise Presleyho, Beatles nebo kapely Queen. Párty je otevřená všem věkovým skupinám od 18 let, po celý večer hraje muzika 80. a 90. let, kterou bude hrát DJ Ruďas. Máte-li oblíbený hit svého mládí, a nikde vám ho nechtějí zahrát, na Oldies party to bude právě naopak, hrát se bude hlavně muzika podle přání. Večer plný zábavy, krásných vzpomínek a těch největších šlágrů za posledních 30let pořádá Zebra Bar-Restaurant ve Frenštátě pod Radhoštěm v sobotu 29. září od 21 hodin. Kostýmy a masky vítány. (tj)