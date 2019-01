Ve Fulneku se chystá tradiční výstava patchworku

V pořadí již 15. ročník výstavy pořádané 1. moravským patchworkovým spolkem a městem Fulnekem se uskuteční od pátku do neděle 10. června. Výrobky vytvořené touto specifickou textilní technikou si budou moci zájemci prohlédnout ve fulneckém kostele sv. Josefa, kde bude k vidění konkrétně výstava patchworku i art quiltu a kde se také uskuteční soutěž na téma 3D quilt. Část expozice bude instalována také v kapli sv. Rocha. Naopak v prostorách Městského kulturního centra Fulnek budou pro návštěvníky připraveny workshopy nebo prodej látek a různých pomůcek. Otevřeno bude vždy od 9 do 17 hodin, městské kulturní centrum pak v neděli pouze do 16 hodin. (ire)