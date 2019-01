Večer plný jazzu a swingu roztančí i vás

Po březnovém večeru ve stylu Rock and rollu a květnovém Večeru s dobovou hudbou a kapelou Devětsil připravilo město Štramberk v září již třetí Multižánrový večer. Tentokrát bude věnován jazzu a swingu. Na něm zahraje a zazpívá prvorepublikové swingové akustické LAM Trio, hrající hudbu třicátých a čtyřicátých let dvacátého století. Šlágry první republiky uslyšíte v podání hráče na housle, kornet a melofón Ladislava Kokeše, Aleše Nitry, který hraje na kytaru, ukulele a zpívá a Milana Holuba, hrajícího na kontrabas. Multižánrový večer s hudební skupinou LAM Trio se uskuteční v sobotu 22. září od 19.00 hodin v Kulturním domě Štramberk. Během večera bude možno zakoupit si kvalitní portugalská vína, s sebou si můžete přinést i něco vlastního k zakousnutí. Předprodej místenek byl již zahájen v Městském informačním centru, dospělý lístek stojí 100 Kč, studenti a senioři nad 65 let mají vstup za 70 Kč.