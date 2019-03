Již od poloviny 80. let 19. století byly ruské pravoslavné Velikonoce na carském dvoře neodmyslitelně spjaty s vajíčky šperkařské firmy Carla Fabergé. Jakým způsobem se původně francouzská rodina dostala do Petrohradu a na carský dvůr? Jaké je tajemství vajíček Fabergé a co se skrývá v jejich útrobách? Odpovědi na tyto a další otázky zodpoví Kamil Rodan, historik Slezského zemského muzea v Opavě. Přednáška nazvaná Velikonoce ve stylu rodiny Fabergé se uskuteční ve čtvrtek 14. března od 17 hodin v Kostele sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku.