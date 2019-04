Velikonoční jarmark potrvá tři dny

Od středy 17. dubna až do Velkého pátku se koná na novojičínském Masarykově náměstí velikonoční jarmark. V dřevěných stáncích budou prodejci nabízet tématické zboží a nejrůznější pochutiny.

Městské organizace u příležitosti jarmarku přichystaly bohatý program. Ve středu od 9:00 do 17:00 hodin to je například Velikonoční dílna s Fokusem, ve které které čekají malé návštěvníky jarmarku omalovánky, puzzle, či ukázky lidových tradic jako pletení malých tatarů a vajec. Během dne vystoupí také žáci místních základních škol a ve čtyři hodiny odpoledne pak zahraje Beata Bocek, těšínská písničkářka. Na Zelený čtvrtek organizátoři naplánovali phádku Divadelka En-ten-týky s názvem O Budulínkovi s myškou Klárkou a veverkou Terkou (9:30) či cimbálovou muziku Buriánek z Kopřivnice (16:00). Páteční dopolední program se pak ponese v pekařském duchu, neboť se uskuteční akce Pečení s Hezounem (9:00 – 12:00). (edm)