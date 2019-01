Veteráni projedou Novojičínskem

Zajímavou podívanou slibuje na státní svátek 28. září Svatováclavská vyjížďka po okolí Nového Jičína a regionu Poodří. Historické automobily a motocykly vyrobené do roku 1970 se na Masarykovo náměstí v Novém Jičíně začnou sjíždět už od ranních hodin s tím, že oficiální zahájení akce se zde uskuteční v 9.30 hodin. O patnáct minut později se už historičtí krasavci vydaní na projížďku okresem, jejíž trasa povede z novojičínského náměstí do Starého Jičína a dále přes Polouvsí, Jeseník nad Odrou, Vražné a Odry až do areálu Heipark v Tošovicích. Návštěvníci zde budou moci veterány obdivovat v době zhruba od 12 do 15 hodin a poté se kolona sedmého ročníku Svatováclavské vyjížďky přesune do Oder do areálu místní firmy.