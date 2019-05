Via Dinarica plná kontrastů

Balkán - něco tak důvěrně známého, ale zároveň orientálního. Přívětivý i drsný. To vše v očarujícím rozporu. Cesta vedoucí přes nejvyšší vrcholy dinárských Alp, cesta kde není jediný metr zadarmo. S pětikilovým batohem na zádech a se zvednutou hlavou! Takovou cestu si loni vybral sedmadvacetiletý dobrodruh Václav Malinský, který již předtím nachodil bezmála 5000 kilometrů, aby pomohl druhým. Nyní jako první Čech zdolal Via Dinarica, 1400 kilometrů napříč Kosovem, Albánií, Černou Horou, Bosnou a Hercegovinou, Chorvatskem a Slovinskem. Území skýtající majestátní, ostré vápencové štíty, jedny z nejhlubších říčních kaňonů Evropy, křišťálově průzračné řeky, prastaré bukové lesy, kde stále vládnou vlci a medvědi a jedny z největších jeskynních komplexů. To vše v kontrastu s pozůstatky občanské války - minová pole, bunkry, masové hroby. O svém putování zeměmi, které se z války vzpamatovávají dodnes a přesto tam potkáte jen usměvavé a pohostinné lidi, kterým stačí tak málo, bude Václav Malinský vyprávět v Klubu Galerka v Novém Jičíně ve čtvrtek od 18 hodin.