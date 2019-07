Vlčovické slavnosti 2019

Program na letošních Vlčovických slavnostech, které se konají 20. července, bude velmi pestrý. Od 15:00 do 17:00 hod budou probíhat Hry bez hranic neboli Wipeout soutěžních týmů. Svůj pětičlenný tým můžete přihlásit na stránkách www.vlcovickeslavnosti.cz. Startovné je zdarma a přihláška je zatím nezávazná. Tyto zaregistrované týmy se poté poperou mezi sebou, se zametačem, obří koulí a se stěnou šampionů. Od 17:00 do 19:00 hod se dráha Wipeoutu uvolní pro zájemce z řad veřejnosti. Na fotbalovém hřišti se usídlí hlavní atrakce slavností, tj. fotbalový zápas Stará Garda Vlčovice – Mořkov. Ten bude probíhat od 16:00 do 18:00 hod. Od 18:00 do 19:30 hod zahraje kapela Docuku a od 20:00 hod se bude konat letní večer s kapelou Sága. Pro děti bude připraven celodenní program v podobě skákacího hradu, malování na obličej, střelby z luku, šermířských zápasů, automobilových veteránů. Občerstvení bude zajištěno, zakoupit si budete moci různé grilované a uzené občerstvení. Žízeň pak zaženete v baru, budou se zde nacházet dokonce tři. Parkování je zdarma. Akce se koná od 13:00 hod na hřišti ve Vlčovicích. Vstupné je zcela zdarma.