Výlet do Egypta, který zvládne každý

Lidé, kteří by se rádi podívali do Egypta, ale brání jim v tom obava z cestování letadlem, mají nyní možnost dozvědět se některé zajímavosti z této turisty oblíbené destinace. V malém sále Domu kultury Frenštát pod Radhoštěm se v úterý 25. září od 19 hodin uskuteční pravidelný cestopisný pořad Jiřího Kráčalíka. Ten návštěvníky zavede do Egypta, jedné z nejlidnatějších zemí Afriky. Návštěvníci se tak dozvědí něco o prastaré egyptské historii a o úžasném podmořském světě při vyprávění o Chrámovém komplexu v Karnaku, Údolí Králů, Luxoru či letovisku Marsa Alam.