Již od poloviny srpna mohou návštěvníci v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích vidět výstavu fotografií Lubomíra Pavelčáka. Projít si ji je možné až do 17. září, a to vždy ve čtvrtek v době od 15 do 18 hodin nebo po předchozí domluvě na telefonním čísle 602 483 636.