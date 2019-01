Výstava je o rostlinách

Lidé, kteří se zajímají o rostliny a jejich využití by si neměli nechat ujít aktuální výstavu, která je k vidění v prostorách Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. Nese název Léčivá síla a moc rostlin v tradiční kultuře Novojičínska a jejím hlavním tématem jsou právě rostliny a jejich praktické využití očima muzejního botanika a etnografa. Expozice přibližuje návštěvníkům, jakou roli hrály rostliny v životě našich předků a také to, co pro ně znamenaly. Výstava ve frenštátském muzeu byla slavnostně zahájena 7. června, projít si ji ale mohou zájemci až do konce září.