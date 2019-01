Výstava Jiřího Mášky pokračuje

Ještě několik dní mají lidé možnost navštívit výstavu obrazů a soch Jiřího Mášky v Muzeu Bílovec. V jeho podkroví je do 27. července k vidění celkem 37 obrazů a trojice soch tohoto světově uznávaného malíře, sochaře a spisovatele, který během své kariéry vystavoval v galeriích po celém světě. Jeho tvorbu mohli zájemci obdivovat například už v New Yorku, Hong Kongu, Paříži, Torontu, Monaku nebo v Praze. Na svém kontě má také řadu ocenění, letos v březnu ho Evropská umělecká organizace Circle Foundation of the Arts dokonce zařadila mezi nejlepší výtvarníky světa.