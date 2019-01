Výstava návštěvníky seznámí s konfliktními druhy zvířat

Konfliktní druhy, takový název nese nová výstava, která je od 1. srpna k vidění v návštěvnickém středisku Dům přírody Poodří, který se nachází v areálu Záchranné stanice v Bartošovicích.

Na celkem čtrnácti panelech se mohou návštěvníci seznámit s nejčastějšími takzvanými konfliktními druhy živočichů v České republice.

„V posledních letech se opět rozhořívají pradávné konflikty mezi člověkem a některými druhy zvířat. Do krajiny se opět vrací druhy jako je bobr, vlk, rys, vydra a další. Čím to je, proč se to děje?

Mezi hlavní důvody patří změny hospodaření v kulturní krajině, dopady ochranářských opatření, zintenzivnění chovu ryb a řada dalších,“ uvádějí pořadatelé k výstavě, na které se zájemci dozví mimo jiné také něco o ochraně těchto tvorů a jejich současném rozšíření, ale i o ekologii, jádru konfliktu a v neposlední řadě také o tom, zda a jak je možné získat náhradu za škody, které způsobí.

Výstava v Bartošovicích potrvá až do 24. září.