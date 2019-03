Výstava připomene český fenomén

Nová, světově unikátní expozice z české stavebnice Seva, od projektu putovních výstav Svět kostiček, bude k vidění od pátku 22. března do poloviny května každý všední den od 9 do 17 hodin ve Výstavní síni Albína Poláška ve Frenštátě pod Radhoštěm. Autor výstavy a patriot projektu Svět kostiček Petr Šimr na výstavě představí nejen kompletní sortiment továrních setů, ale také světově unikátní ultimátní vlastní tvorbu, do které se řadí zvířata v životní velikosti, společenské hry, modely vozidel a další zajímavé stavby. Velkým lákadlem pro milovníky kostiček SEVA bude například detailně propracovaný model ulice periferie města, se silnicí, zahradami, budovami a vozidly. Jedinečná je také dvoupohledová budova hasičárny s detailně propracovanými interiéry i exteriéry, sestavená podle skutečné požární stanice z roku 1923. Výstava nabídne také dětskou hernu s kostičkami Seva a Mosaic Color. (tj)