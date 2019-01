Na Tradiční vánoční výstavu zve Zahradkářský spolek v Libhošti. Výstava se uskuteční od soboty 25. listopadu do neděle 3. prosince v budově Fojtství v Libhošti. Návštěvníci si připomenou časy minulé, zhlédnou řadu zajímavých exponátů a získají náměty na výzdobu stromků. Výstava je přístupná v pracovní dny v době od 15 do 18 hodin, ve víkendových dnech od 9 do 18 hodin.