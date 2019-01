Výstava v muzeu se chýlí ke svému konci

Už jen do soboty 2. června mají lidé možnost navštívit v příborském muzeu výstavu Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není. Ta prezentuje více než tři stovky originálních předmětů zhotovených v Tatře Kopřivnice takzvaně na kšeft. „Podařilo se tak zdokumentovat a odprezentovat svébytný jev charakteristický zejména pro 70. a 80. léta 20. století, kterým bylo takzvané fušování, tedy výroba mimo oficiální plán podniku Tatra,“ uvedla pracovnice Muzea v Příboře Monika Chromečková s tím, že se jedná o návštěvnicky nejúspěšnější výstavu příborské pobočky Muzea Novojičínska za posledních dvacet let. (ire)