Waterloo slaví kulatiny

Již dvacet let vystupuje na scéně frenštátského kina Amatérská divadelní společnost Waterloo. Od listopadu 1999, kdy se pod touto značkou frenštátští „ochotníci“ představili poprvé s Moliérovým Lakomcem, vystupovali se třemi desítkami her. V souboru se jich vystřídalo na osmdesát. V úterý 30. dubna od 19 hodin ve frenštátském kině uvedou při příležitosti oslav galavečer Bylo nebylo aneb waterlácký pel mel. Podle režiséra souboru Martina Trubače diváci uvidí i to, co dosud soubor nikdy nehrál.