Dostat se do Benátek v současné době není žádný problém. Dostat se tam v době karnevalu – to už se dá mluvit o štěstí. Jak to vypadá, je možno vidět na výstavě fotografií Carnevale Di Venezia od Jiřího Staška. Výstava začala ve čtvrtek 2. května v Návštěvnickém centru Nový Jičín.