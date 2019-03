Za poznáním minulosti Egypta

Starověký Egypt, tak se jmenuje přednáška, která se uskuteční v úterý 26. března v městské knihovně v Novém Jičíně. Vědeckých výzkumů přibývá a nová zjištění bortí to, co jsme se učili. Společně si vychutnáme až neuvěřitelnou krásu zajímavých míst a zároveň nahlédneme do dávné minulosti, abychom zjistili, že mnohé informace nám předkládané vůbec nesouhlasí s realitou. O egyptských pyramidách, chrámech i faraonech přednáší od 18.00 hodin cestovatel Radek Kubla. (ipa)