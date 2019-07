Za zábavou na Den obce

V rámci 770 let založení připravila obec ve spolupráci s kulturní komisí, TJ Sokol a SDH Hostašovice, Klubem seniorů a myslivci na Den obce Hostašovice bohatý program. V pátek 5. července od 10 hodin se koná slavnostní pouťová mše svatá u kaple na návsi. Od 13 do 16 hodin se v prostorách Obecního úřadu koná výstava Co se používalo a jak to vypadalo v domácnostech dob (ne)dávno minulých. V 15 hodin začíná hudební program v areálu TJ Sokol. Vystoupí Eva a Vašek, Boršičanka, In Flagranti a kapela Sága. V rámci dne bude i doprovodný program nejen pro děti, občerstvení a večerní ohňostroj.