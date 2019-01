Zahrádkáři lákají na tradiční podzimní výstavu

Jak chutná podzim? To se dozvědí návštěvníci, kteří v neděli dorazí na stejnojmennou výstavu do klubovny zahrádkářů do Lubojat, místní části Bílovce. K vidění zde od 14 hodin budou nejrůznější výpěstky ovoce a zeleniny, ale ikvětiny, výrobky šité technikou patchwork nebo obrázky a výrobky dětí místní mateřské a základní školy. Chybět nebude ani občerstvení, různé druhy moravských vín, včetně oblíbeného burčáku. Zájemci, kteří chtějí na výstavě uspořádané Českým zahrádkářským svazem Lubojaty také prezentovat své výpěstky, mohou je přinést pořadatelům dnes v době od 17 do 19 hodin.