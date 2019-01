Jubilejní 30. podzimní výstavu připravili členové Spolku zahrádkářů Starojicka.

Výstava se uskuteční v sobotu 27. a v neděli 28. října od 8 do 18 hodin v sále kulturního domu ve Starém Jičíně. Přístupná bude ještě v pondělí, a to od 8 do 12 hodin.