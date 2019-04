Zahrady otevřou také Maxíci

První dubnový den není jen Mezinárodním dnem ptactva. V Příboře se tento den otevírají po dlouhém zimním odpočinku piaristické zahrady u piaristického kláštera v centru města. Aby ten první den byl veselejší, připravilo město příbor pro děti i dospělé koncert skupiny Maxíci, který začne v pondělí 1. dubna v 16.30 hodin. Vstup do zahrady i na koncert je volný. V případě nepříznivého počasí se koncert přesouvá do Kulturního domu Příbor. Piaristické zahrady budou veřejnosti přístupné denně, v měsících duben a říjen od 9 do 19 hodin, v době od května do září od 9 do 21 hodin.