Zahrady se otevřou široké veřejnosti

Kdo má rád velké a upravené zahrady, má o tomto víkendu několik příležitostí. V sobotu 9. a neděli 10. června se uskuteční Víkend otevřených zahrad. Na Novojičínsku jsou do této akce přihlášeny tři zahrady. Již v pátek bude v zahradách piaristického kláštera v Příboře od 18 hodin koncert Beaty Bocek v doprovodu švédského multiinstrumentalisty Christoffera Strandha. V sobotu od 8 do 12 hod. budou v městském parku Farmářské trhy, které oživí od 10. hodiny vystoupení dixielandové kapely Stanley's Dixie Street Band. V neděli budou piaristické zahrady od 14 hodin patřit módní přehlídce, která bude proložená hudebními hudebními vystoupeními těles z Masarykova gymnázia Příbor. V Zámeckém parku v Odrách budou v sobotu v 15, 18 a 20 hodin a v neděli v 10 a 13 hodin komentované prohlídky, v sobotu bude rovněž noční prohlídka s nasvětlenými stromy. Návštěvníci se mohou těšit na sobotní koncerty Oderských Slavíčků, skupiny Easy Company a koncert pěveckého souboru Píseň ve 22 hodin, v neděli vystoupí cimbálovka Friš. Fungovat bude zámecká kavárna v parku, k vidění bude výstava fotografií a nebude chybět ani tvořivá dílna pro děti a další lákadla. Třetím přihlášeným je Interaktivní zahrada u Domu přírody Poodří v Bartošovicích. Návštěvníci se budou moci poradit s přítomnými tvůrci zahrady, děti si budou moci na památku odnést vlastnoručně vysazený sukulent. Otevřeno je každý den od 9 do 17 hodin.