Zámek zve do komnat i na koncert

Prosluněný sváteční víkend přímo vybízí k výletům do přírody i za památkami a jednou z možností na Novojičínsku je kunínský zámek. Barokní perla kraje je pro návštěvníky otevřena od Bílé soboty do Velikonočního pondělí vždy od 9:00 do 16:00 hodin. Sváteční punc dá zámku sobotní koncert špičkového komorního souboru Benewitzovo kvarteto s Igorem Františákem (klarinet) ve Velkém sále zámku, který začíná ve tři hodiny odpoledne. „Hřejivě něžné i emočně drásající doteky hudby vykouzlí energie českých mistrů smyčcového kvartetu. Od racionality klasicistních velikánů se díky síle komorního pouta smyčců a klarinetu přeneseme k niternému prožitku romanticky strhujícího kvintetu,“ doplňuje k hudebnímu vystoupení Muzeum Novojičínska, pod které zámek spadá. (edm)