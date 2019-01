Zastupitelstvo trochu jinak

Kdo má rád nefalšovanou politickou satiru, může v pátek 7. prosince zavítat do Štramberku. Poté, co si prohlédne dřevěné městečko a třeba ještě vystoupá na hrad, odkud jsou pěkné rozhledy do krajiny, může sejít na náměstí a zajít do místního kulturního domu. Tam představí od 19 hodin členové ochotnického divadelního spolku SEDlnické divadLO veselohru Zase ti tupitelé. Hra z pera Petra Tomšů pojednává o jedné obci a jejích zastupitelích. Příběh podle autora není inspirován žádnou konkrétní vesnicí, podobnost je čistě náhodná. Jedná se o premiérovou hru spolku, který byl založen loni na podzim.