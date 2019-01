Takový název nese další malá průřezová výstava z významných osobností české portrétní fotografie. Výstava Ivana Pinkavy představí zdejšímu publiku rozsahem omezený výběr své tvorby až do jeho přechodu k digitální technologii. Náchodský rodák Ivan Pinkava vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze a následně uměleckou fotografii na FAMU. V roce 1989 stál společně s kolegy u založení Prague House of Photography. Celou svou kariéru se věnuje především volné tvorbě, byl ale i vedoucím pedagogem fotografického ateliéru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Pinkavovy fotografie z různých období jeho tvorby spojuje svébytný umělecký jazyk stejně jako odkazování na západní kultury v dílech renesančních nebo barokních umělců či samotné bible. Pinkava ve svých pečlivě aranžovaných aktech, zátiších i dalších snímcích obecně známé fragmenty naší kultury přejmenovává, pozměňuje a dává jim zcela nový obsah. Nejnovější výstavu Ivana Pinkavy s názvem Zbývá jen zlato můžete navštívit v Lašském muzeu v Kopřivnici až do 20. ledna příštího roku. (tj)