Zdeněk Píža vystavuje ve Fojtství

Výstava obrazů a básní surrealisty Zdeňka Píži Iluze skutečnosti začala v pátek 21. června v Muzeu Fojtství v Kopřivnici. Na zahajovací vernisáži zahrál kytarista Jakub Šimanský. Zájemci mohou výstavu navštívit do 4. srpna.

Kopřivnice – Výstava Iluze skutečnosti nabízí všechny malířské a literární práce frenštátského umělce Zdeňka Píži z posledních patnácti let. Návštěvníci si mohou prohlédnout přes šedesát vystavených děl, od olejových maleb, koláží, básní po plastiky na dubovém dřevě.

Ve tvorbě Zdeňka Píži se mísí klasické malířské postupy s nespoutanou fantazií surrealismu. „Surrealismus je ve mně zakořeněný. Neumím si představit, že bych šel jiným směrem,“ uvedl malíř. Na první pohled jsou Pížovy malby symfonií barev, ve které se každodenní věci nachází v nových, originálních souvislostech.

Uměleckou tvorbu vidí malíř jako životní nutnost. Surrealismus pro něj není pouhým uměleckým směrem, ale zejména životním stylem. „Nechávám se unést představivostí. Když dostanu nápad, nad obsahem nepřemýšlím, řeším jen technickou stránku,“ popsal Píža svůj tvůrčí postup.

Zdeněk Píža vystavoval také v Rakousku, Belgii, Portugalsku a Kostarice. Vedle výtvarného umění se věnuje psaní surrealistické poezie a povídek. Současně je členem české surrealistické skupiny Stir up. Jeho dílo si mohou návštěvníci ve Fojtství prohlédnout do 4. srpna.