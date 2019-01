Živý Betlém bude ve stáji

Živý Betlém ve Stáji Bonanza v Trojanovicích pod Javorníkem je již tradicí. Jeho organizátoři i letos před Vánocemi, zvou všechny lidi dobré vůle, aby s nimi slavili příchod Vánoc při zpívaném a hraném příběhu narození Ježíška v Betlémě. Účastníci akce si mohou zazpívat vánoční koledy a písně, odnést štěstíčko na jedlové větvičce nebo si také mohou vzít Betlémské světlo, které do České republiky přivezli skauti z ekumenické bohoslužby, odkud světlo putuje do celého světa. Pro pro připálení plamínku zájemci potřebují vlastní svítilnu. Malí návštěvníci se mohou na místě zahřát čajem, dospělí svařákem. Akce se uskuteční v pátek 21. prosince v době od 16 do 17 hodin. Stáj Bonanza se nachází nedaleko točny autobusů.