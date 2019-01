Známá herečka bude vyprávět

Talk show Ivanky Deváté přichystalo na středeční odpoledne 5. září Městské kulturní centrum Fulnek (MKCF). Ivanku Devátou není třeba, zejména starším čtenářům, představovat. Pochází z umělecké rodiny skladatele a dirigenta Antonína Devátého, po studiích na DAMU nastoupila do Realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde strávila více než třicet let až do zrušení divadla a svého odchodu do penze (1991). Kariéru v divadle zahájila postavami lyrických venkovských dívek, později se přehrála do charakterních rolí temperamentních žen. Známá je rovněž z řady televizních a filmových rolí. Autorka mnoha knih a manželka zesnulého herce Josefa Vinkláře začne své vyprávění v sále MKCF v 16 hodin.