Písek - Kestřany

Kestřany se mohou pochlubit nejzachovalejším komplexem gotických tvrzí v České republice. Dvě tvrze doplňuje ještě raně barokní zámek ze 17. století a hospodářské objekty. Areál patří soukromým majitelům a od roku 2005 prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Objekty jsou postupně zpřístupňovány veřejnosti. Turisté se mohou podívat do Horní tvrze a její spodní patra si volně procházet. Návštěvníci dostanou na pokladně papírového průvodce, kde je popsaná historie.

Zdroj: DeníkNávštěvníci mohou obdivovat také rozsáhlý okolní park, který už je z větší části revitalizovaný. "Prvních osm let to byly těžké terénní práce a vše bylo zavezené haldami. Trvalo dva roky, než vůbec byly vidět obvodové zdi, keře a stromy se musely prosekávat. Bylo to celé zarostlé šeříky a brsleny," popsala Karla Kašparová, členka Spolku přátel kestřanských tvrzí.

V hospodářské budově u vstupu do areálu si lidé prohlédnou nejrůznější sbírky dobových předmětů. "Vystavujeme keramické nálezy, například různé gotické kachle, které pocházejí odtud a pak také kovové věci, které nám sem nosí návštěvníci. Z jedné truhlářské dílny se nám dokonce s pomocí Jihočeského kraje podařilo získat dřevěné stroje z 18. a 19. století," dodala Karla Kašparová. Součástí expozice jsou fotografie z historie Kestřan.

V nedalekém okolí Kestřan lze navštívit u Ražic ornitologicky zajímavý rybník Řežabinec. Otava tekoucí u Kestřan každý rok hostí zlatokopeckou akci, při níž si i amatéři mohou vyzkoušet rýžování zlata. Organizuje ji Český klub zlatokopů s podporou obce.

Místo doporučuje: Jana Urbanová