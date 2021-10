Natočila na nový mobil iPhone 13 hudební videoklip. Jako recenzi na něj samotný. Americká technologická novinářka Joanna Stern z prestižního The Wall Street Journal už jen tím ukázala na to hlavní u novinky společnosti Apple. Jde o stále lepší zařízení pro focení a natáčení videí. „Hollywood ve vaší kapse, jak zní obchodní slogan, to ale není,“ poukázala na nedostatky u videa, které by profesionálním tvůrcům neprošly. Příznivci značky si drobné změny pochvalují, celkově jich je však poskrovnu. Ani letos se technologická revoluce nekoná. Experti ji navíc stejně očekávají spíš z Východu.

Nejnovější řada telefonů od firmy Apple - iPhone 13 | Foto: Profimedia

Je to už téměř patnáct let, kdy Steve Jobs, vizionář a zakladatel kalifornské firmy Apple s logem nakousnutého jablka představil chytrý telefon, který definoval další vývoj celého segmentu. „Toto je den, na který jsem se těšil dva a půl roku. Znovu objevujeme telefon. Je to výsledek let výzkumu a vývoje,“ uvedl Jobs ve slavné prezentaci v roce 2007, na níž představil první model iPhone.