Poté, co se vynálezce zapřisáhl, že je jedinou osobou, která ví, jak tento materiál vyrobit, mu Tiberius nechal useknout hlavu. Bál se, že toto sklo devalvuje zlato a stříbro, protože bude cennější. "Když vzpomínám na tento příběh, jsem rád, že náš materiál vede k publikaci a ne k popravě," dodal Ehrlicher.

Jako další krok má tým v plánu vylepšit svůj materiál zapracováním chytrých technologií, které by sklu umožnily změnit své vlastnosti, jako je barva, mechanika a vodivost.

"Perleť má kupodivu pevnost tuhých materiálů a odolnost měkkého materiálu, čímž získává to nejlepší z obou světů," vysvětlil. "Je tvořena z pevných kousků hmoty podobné křídě, které jsou proložené vysoce elastickými měkkými proteiny. Díky tomu je tato struktura mimořádně pevná - 3000krát tvrdší, než materiály, které ji tvoří."

Vědci z kanadské McGillovy univerzity vytvořili pevnější a odolnější sklo, k jehož výrobě je inspirovala perleť, tedy vnitřní vrstva mušlí. Místo toho, aby se při nárazu roztříštil, má tento nový materiál odolnost plastu a dal by se použít například na vylepšení monitorů mobilních telefonů, informoval server Phys.org.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.