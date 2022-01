Miliardová jachta budí obdiv. Místo trupu má obří díru, jezdit bude na vodík

Prius zvládne necelých 946 kilometrů na jeden zátah, což ho řadí jen kousek za dieselový Chevrolet Suburban, který na plnou stošestilitrovou nádrž urazí až 1036 kilometrů. „EQXX dojede také mnohem dál, než jakýkoliv jiný elektromobil, který je v současnosti dostupný ve Spojených státech,“ sdělila EPA.

Svého pozoruhodného dojezdu dosahuje díky baterii, která je o polovinu větší, ale o třicet procent lehčí než ta, kterou má model Mercedes EQS, což je současný plně elektrický sedan německé značky. Nový model přitom podle odborníků ukládá stejné množství energie. Dokonce poskytuje o 214 kilometrů delší dojezd.

Skvělá aerodynamika

Kilometry navíc získává podle společnosti převážně díky efektivnosti, které dosahuje především pomocí dobře zvládnuté aerodynamiky. Díky ní je koeficient odporu vzduchu 0,17, což je ještě o trošku lepší, než správně kopnutý fotbalový míč. „EQXX může ujet téměř deset kilometrů na kilowatthodinu elektřiny,“ sdělila firma. To je podle odhadů EPA třikrát dál, než na kilowatthodinu dojede Model S Long Range od Tesly.

A transformation is in the air. Introducing the Mercedes-Benz VISION EQXX with a benchmark drag coefficient of 0.17. Combined with all the other measures it makes it the most efficient car we have ever built.#MercedesBenz #VISIONEQXX pic.twitter.com/UVlclLTrwQ — Mercedes-Benz USAㅤ (@MercedesBenzUSA) January 4, 2022

Kilometry na kilowatthodinu jsou stejné jako kilometry na litr u auta na benzín. Čísla jsou ovšem mnohem nižší, protože necelé čtyři litry benzínu obsahují téměř 34 kilowatthodin energie.

Dalším faktorem pro tak dlouhý dojezd je i váha nového auta. Vůz je navrhnutý tak, aby byl co nejlehčí. Kromě relativně lehkého akumulátoru má kola vyrobené z hořčíku a hliníkové brzdy. Při výrobě pružin využili odborníci namísto kovu plast vyztužený skelnými vlákny.

Kov designéři využili jen v těch nejnutnějších případech. Je ho tam jen tolik, aby zajišťoval bezpečnost při nárazu a celistvost auta. Prázdná místa v rámu připomínající pavučinu vyplňuje směs materiálu zvaná UBQ, se kterou přišla izraelská start up firma. „Je to směs, kterou tvoří převážně skládkový odpad, který může zahrnovat věci jako směsné plasty, karton, zahradnický odpad, a dokonce i dětské pleny,“ sdělila společnost.

The new Mercedes-Benz VISION EQXX - taking electric range and efficiency to an entirely new level. pic.twitter.com/If7OdKGQ3c — LSH Auto (@LSHAutoUK) January 3, 2022

Na střeše auta poté zákazníci najdou solární panely, které zásobují energií vnitřní funkce auta. Patří mezi ně klimatizace, světla a systém dotykové obrazovky vozu. Díky střešním panelům se snižují nároky na energii baterie.

Sedadla z hub, interiér z kaktusu

I v interiéru auta je poznat snaha o co nejmenší dopad na životní prostředí. Sedadla specialisté vytvořili z vláken hub, které připomínají na pohmat umělou kůži. Materiál vytvořili pomocí mycelia, což je shluk vzájemně propletených vláken.

Na jiných místech interiéru použili designéři jinou napodobeninu umělé kůže, tentokrát ale z rozmělněných kaktusových vláken. Koberce jsou naopak z bambusu.

Introducing the most efficient Mercedes-Benz ever built: the VISION EQXX. Making way for a new era of electric mobility with a range of over 1,000km on a single charge and an outstanding energy consumption of less than 10 kWh per 100 kilometers.#MercedesBenz #VISIONEQXX pic.twitter.com/KGBy6Kjwne — Mercedes-Benz USAㅤ (@MercedesBenzUSA) January 3, 2022

Pro dotykovou obrazovku se návrháři rozhodli udělat jednu velkou dlouhou plochu přes celou palubní desku. Oproti ultra širokém displeji, který se v předchozím modelu EQS skládá ze tří samostatných obrazovek, použili tentokrát vývojáři jednu 121 centimetrovou tabuli skla. Ta celá funguje jako jediný displej. V místech, kde není potřeba, aby pracoval, zhasíná pro úsporu energie.

Avatar jako mladá Mercedes

Vývojáři se také snažili dát vozu lidštější hlasové ovládání. Proto nově nahraný hlas odpovídá s větším množstvím znatelných emocí. Samotný avatar je zobrazen ve formě osoby tvořené drobnými hvězdami.

Postava je naprogramovaná podle mladé Mercedes Jellinekové. Ta je dcerou Emila Jellineka, ranného a značně náročného zákazníka společnosti Deimler, která je mateřskou společností Mercedesu. Před více než sto lety si objednal nové sportovní auto a trval na tom, aby se jmenovalo po jeho dceři. Auto s jejím jménem mělo ovšem takový úspěch, že se postupně každé další auto jmenovalo stejně.

The new @MercedesBenz VISION EQXX has an amazing drag coefficient of just 0.17 with the help of technology such as the active rear diffuser.#VisionEQXX pic.twitter.com/QperfGaGes — EV Review Ireland (@EVReviewIreland) January 3, 2022

Vedení Mercedesu uvedlo, že cílí na to, aby polovina jejich prodeje tvořila elektrická auta do roku 2025. Současně chtějí, aby byla do roku 2030 značka prakticky připravená na čistě elektrické pohony.

Nový model označují jako předlohu pro další sérii výroby. „Společnost plánuje vložit tuto baterii a technologii elektrického motoru do výroby v roce 2024,“ řekl technologický ředitel společnosti Deimler Markus Schäfer.