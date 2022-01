Když se frekvence těchto vln transformuje do zvukového spektra, výsledkem je děsivá kompilace výkřiků a vytí. Znepokojivé zvuky byly odhaleny na podzimním setkání Americké geofyzikální unie 2021.

„Tento vesmírný soundtrack je tak divoký, že vám při jeho poslechu připadá, jako byste jeli kolem měsíce Ganymedu na koni. Pokud se pozorně zaposloucháte, uslyšíte zhruba v půlce nahrávky náhlou změnu na vyšší frekvence. To ukazuje na vstup do jiné oblasti magnetosféry Ganymedu,“ říká pro Science Alert hlavní výzkumník Juno, fyzik Scott Bolton z Southwest Research Institute.

Zvuky vesmíru

Transpozice záznamů do zvukových frekvencí není jen pro zábavu. „Je to jiný způsob přístupu k datům a jejich interpretaci. Může to pomoci zachytit jemné detaily zkoumání, které by jinak mohly být přehlédnuty,“ vysvětluje fyzik.

V minulosti se tak pomocí sond zaznamenávaly i další “zvuky“ Sluneční soustavy, včetně těch z planetárních misí.

Měsíc Ganymede, který je ještě větší než Merkur, má plně diferencované jádro. Hluboko pod ledovcovou kůrou může mít tekutý oceán, ve kterém by mohl být život. Jako jediný z měsíců Sluneční soustavy má navíc své vlastní magnetické pole.

Sonda Galileo, která v minulosti studovala Jupiter, zkoumala také prostor kolem Ganymedu. Odhalila, že plazmové vlny jsou kolem měsíce milionkrát silnější než ty, které se nachází v odpovídajících vzdálenostech kolem Jupiteru. Je pravděpodobné, že to souvisí právě s přítomností magnetického pole v měsíci.

Sonda Juno

Nové objevy sondy se nezaměřují pouze na Ganymedes. Juno také pilně pozorovala Jupiter a získala dosud nejdetailnější mapu magnetického pole tohoto plynného obra. Její sestavení trvalo 32 oběžných drah a poskytlo nové poznatky o magnetické anomálii známé jako Velká modrá skvrna.

Údaje naznačují, že magnetické pole Jupiteru prošlo za posledních pět let změnou a že Velká modrá skvrna, odtržená silnými větry Jovian, se pohybuje směrem na východ rychlostí čtyři centimetry za sekundu. To znamená, že koloběh dokončí jednou za tři sta padesát let.

Raritní snímek

Výzkumníci díky sondě odhalili i novou fotografii neobvyklého jevu. Jupiterův prachový prstenec se v ní spojuje s prachem uvolněným jeho měsíci Metis a Adrastea.

"Je dechberoucí, že se můžeme dívat na tato známá souhvězdí vzdálená půl miliardy mil. Je to úctyhodná připomínka toho, jak jsme malí a kolik toho zbývá k prozkoumání,“ řekla na setkání Americké geofyzikální unie astronomka Heidi Becker z Jet Propulsion Laboratory, která se zabývá vývojem pohonných jednotek pro sondy a letouny Národního úřadu pro letectví a vesmír.

Prodloužená mise Juno poběží do června 2025 a očekává se, že bude i nadále poskytovat úžasný pohled na záhadný a nádherný kolos naší Sluneční soustavy, planetu Jupiter.