Pro lidi byla důležitým mezníkem chvíle, kdy se postavili na nohy. Naši předkové vstali „ze všech čtyř“ před sedmi až šesti miliony let. Chůze po nohou je pro vědce zásadní při odlišování homininů od jiných opic. Vědci nyní zkoumají možnou zástupkyni našich prapředků přezdívanou Issa, která uměla chodit po dvou, ale také výborně šplhala.

Australopithecus Sediba | Foto: Wikipedia.com,Neanderthal-Museum, Mettmann - Pressebilder Neanderthal Museum, Mettman CC BY-SA 4.0,

Lidé plně chodí po nohou asi dva miliony let. Vědci si o tom, jak se to celé vlastně stalo, však doposud neuměli vytvořit ucelený obrázek. Existují totiž různé dílčí kroky tohoto procesu, které nejsou doloženy žádnými fosilními nálezy. Nyní však došlo na analýzu nových nálezů samice Ausratopithecus, jíž přezdívají Issa. Na základě výzkumu jejích kosterních pozůstatků by se mohla objasnit řada proměnných, uvádí web Sciencealert.com.