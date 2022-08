Nápad postavit tyto stroje vznikl už v roce 2018. Ředitel Laboratoře autonomních systémů na Stanfordské univerzitě Marco Pavone společně se studenty přemýšleli, jak jeskyně na Marsu prozkoumat.

Věděli, že robot bude muset umět najít dostatek kotvících bodů, aby se udržel a nespadl. Jednoho studenta napadlo, že by mohl mít výsuvné paže, díky kterým by se pohyboval stejným způsobem, jako všem známý superhrdina Spider-Man mezi mrakodrapy v New Yorku.

Velikost robota odhadují vědci někde mezi basketbalovým míčem a mikrovlnkou. Pokrytý by byl výsuvnými rameny, která by vybavili ostnatými chapadly. Těmi by se dokázal uchopit nebo se odstrčit od strmých skal marťanských jeskyní. Překonat by takto mohl dlouhé vzdálenosti. Paže, které by u toho zrovna nepoužíval, by měl srolované zpátky v těle, aby nezavazely.

Vozítko Curiosity na Marsu pravidelně fotí panoramatické snímkyZdroj: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Testy v pozemských jeskyních

Pavone se studenty projekt nabídnul programu NASA pro vývoj dlouhodobých a pokročilých konceptů. Ten podporuje návrhy v oboru vesmírných technologií, které by dokázaly pomoci budoucím misím. Tým nejdřív dostal dotace na první fázi a nyní získal peníze i pro tu druhou.

Další dva roky bude Pavonův tým pracovat na 3D simulacích, prototypu robota a také na strategiích, které jejich výtvoru pomůžou vyhnout se riskantním situacím. Nakonec ReachBota otestují v reálných podmínkách. K tomu pravděpodobně využijí jeskyně v Novém Mexiku či Kalifornii. A právě tyto testy ve finále rozhodnou, jak NASA pavoučího robota při výzkumu vesmíru využije.

Pokud se testy v kalifornských či mexických jeskyních povedou a ReachBot dostane svou vlastní misi, bude se pravděpodobně spoléhat na většího robota, jako je třeba rover. Ten mu pomůže například při cestě a vstupu do jeskyní. „Předpokládáme, že bude ReachBot uchycený k roveru, který mu bude dodávat energii a fungovat jako komunikační vysílač,“ sdělila stanici CNN doktorandka z Pavoneho týmu Stephanie Newdicková.

Vědci ReachBota také pravděpodobně vybaví kamerami, mikroskopy a metodou dálkového snímání zvanou LIDAR. „Kromě odesílání dat do roveru může mít robot i pásový dopravník, který mu umožní nasbírané vzorky poslat na povrch. Rover bude mít přístroje, kterými vzorky poté podrobně zanalyzuje,“ doplnila doktorandka.

Co se v nich schovává

A proč vědce zajímají zrovna jeskyně na Marsu? Odborníci odhadují, že právě v nich se nachází možné důkazy toho, že na planetě byl v minulosti život.

Nový výzkum naznačuje, že nejlepší šanci na objev zachovalých důkazů života mají odborníci až v hloubce dvou metrů. Cokoliv výše je kvůli náročným atmosférickým podmínkám pravděpodobně zničeno. Povrch totiž bičuje silná radiační energie z vesmíru, kterou tenká atmosféra nezvládá zadržet. Tato radiace velice snadno rozkládá látky jako jsou například aminokyseliny, které by právě předchozí život mohly dokazovat.

Jeskyně navíc lákají vědce i tím, že v nich můžou najít zdroje vody a prvky, které by mohly prozradit více o historii planety. „Jeskyně jsou nebezpečné prostředí, ale jsou vědecky zajímavé. Náš nápad je hlavně o tom, že se tam robot dostane podstatně dříve než člověk a může zajímavou oblast prozkoumat,“ sdělila Newdicková.

Prozkoumávání mimozemských jeskyní je ovšem jen jedna z možných využití robota jako je ReachBot. „Mají potenciál i v práci po boku člověka na místě, jako je Mezinárodní vesmírná stanice. Měli by tam na starost některé úkony, které by astronautům umožňovaly lépe využít svůj čas,“ tvrdí Pavone.

Plánovaná lunární základna Gateway, která bude mezi Zemí a Měsícem, stálou posádku jako má vesmírná stanice mít nebude. „Proto by roboti jako ReachBot mohli provádět pravidelnou údržbu a zabezpečení,“ uvedla Newdicková.

Tým také naznačil, že by se v budoucnu dali ReachBoti upravovat podle toho, kam poletí, což by mohlo ovlivnit jejich velikost nebo třeba počet paží. Vědci zkrátka věří, že jejich výtvor pomůže s průzkumem doposud nedotčených míst sluneční soustavy.