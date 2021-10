Gerard Butler

Právník Gerard ButlerZdroj: Dreamstime.com

Není překvapivé, že tento Skot vystudoval skotskou vysokou školu. Má diplom z práv z univerzity v Glasgow. Celých sedm let se živil jako právník.

Sám říká, že film Trainspotting ho inspiroval k tomu stát se hercem. Zda to je pravda nebo ne, je jedno. Byla by velká škoda, pokud by se představitel krásného sparťanského krále Leonidase zahaloval do taláru.