ANKETA: Má se v historické budově školy v Kopřivnici vybudovat nová knihovna?

Objekt bývalé školy na náměstí dlouhodobě chátrá a jak se zdá, konečně se v Kopřivnici dospělo k tomu, že by se s ním něco mělo dělat. Hovoří se o bytech, které by mohly vzniknout v přístavbě a také o knihovně, která by měla mít místo ve staré budově.

Komplex bývalé ZŠ Náměstí v Kopřivnici, únor 2022. | Foto: Deník/Ivan Pavelek