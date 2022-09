V případě Nového Jičína se jeví jako jedno ze stěžejních témat přestavba přístavby hotelu Praha na kulturní dům. Vládnoucí koalice je spíše pro ukončení stavby, která již čtyři roky stojí, a hledání jiných možností. Důvodem jsou jednak malá kapacita a také vnitřní dispozice případného budoucího sálu. Oslovení opoziční zastupitelé si myslí, že dostavba má cenu.

Z dalších věcí, které oslovení zastupitelé uváděli jako důležité pro potřeby obyvatel Nového Jičína, to bylo zejména bydlení. A to, ať už v nájemních bytech nebo ve vlastních rodinných domech. Nezanedbatelný důraz kladli hlavně koaliční zastupitelé na řešení současné energetické situace, například formou takzvané komunitní energetiky.

V minulých volbách v Novém Jičíně zvítězila ČSSD, která v devětadvacetičlenném zastupitelstvu získala 6 mandátů, stejně jako Ano 2011. Pět mandátů získalo seskupení Zelení s TOP 09, SNK-ED a STAN, po třech mandátech měly ODS a KDU-ČSL, a dva mandáty získali Piráti s podporou Svobodných, SPD a KSČM.

Rozvoj bydlení je nutnost

Ve druhém největším městě okresu Nový Jičín se dají za hodně diskutovaná témata považovat dokončení rekonstrukce centru města a také využití budov bývalé Základní školy Náměstí. Přestože po rekonstrukci „placu“ před kulturním domem zůstanou okolo nevzhledné objekty, oslovení zastupitelé Kopřivnice jsou s tím, co by rekonstrukce měla přinést, vesměs spokojení.

V případě využití budov Základní školy už taková jednota není. Oslovení kopřivničtí zastupitelé se shodují ve využití přístavby školy na bytový objekt, ne každý ale souhlasí s tím, aby historická část bývalé školy byla využitá jako knihovna, byť moderního typu. Někdo by chtěl, aby tam byly také nějaké volnočasové aktivity, jiný, aby prostory byly opět využívané pro školství.

Případná přestavba přístavby školy na byty je jen malou kapkou k uspokojení potřeb kopřivnických obyvatel v tomto směru. Potřeba bydlení, ať už nájemního či vlastního se objevovala jako důležité téma u všech oslovených zastupitelů. K dalším patřily například rekonstrukce koupaliště nebo také řešení kontejnerových stanovišť na tříděný odpad, která působí neesteticky a nezřídka i nehygienicky.

V minulých volbách do zastupitelstva v Kopřivnici jen těsně zvítězilo sdružení Krásná Kopřivnice, které získalo v jednadvacetičlenném zastupitelstvu tři mandáty, stejně jako ANO 2011, ODS a seskupení KDU-ČSL + TOP 09, STAN a Zelení. Po dvou zastupitelských postech obsadily SNK Kopřivnice, KSČM a SPD, po jednom mandátu měli Piráti pro Kopřivnici, sdružení PRO Zdraví a Sport a ČSSD.

Diskutovaný projekt Cérka

Trojanovice patří k největším a rychle se rozvíjejícím obcím na Novojičínsku. Současný starosta uvedl, že mají „rozjetých“ 39 projektů. Tím největším a zřejmě i nejdiskutovanějším je projekt Cérka, jenž by měl proměnit areál Dolu Frenštát v místo pro bydlení výuku i odpočinek. Zatímco ambiciózní projekt Cérka zastupitelé vítězného sdružení obhajují a vnímají v něm velký potenciál do budoucna, opoziční zastupitelé jsou v v tomto případě skeptičtí, raději by upustili od komerčního využití a raději by na místě místo tun betonu viděli několik let pastviny.

Jednota mezi „koalicí“ a „opozicí v Trojanovicích nepanuje ani v případě dalšího poměrně velkého projektu, a to přestavby bývalé turistické chaty Koksař na byty. Domnívají se, že pro obec to bude jen další finanční zátěž.

Dalšími tématy, které v odpovědích oslovených trojanovických zastupitelů zazněly jsou například komunitní energetika, dostupnost zdravotních a sociálních služeb, stejně jako škol či školek, rozkvět kulturního a společenského života, a také transparentnost v konání obce.

V roce 2018 vybrali voliči v Trojanovicích do jedenáctičlenného zastupitelstva sedm kandidátů sdružení Naše Beskydy, tři kandidáty sdružení Naše Trojanovice a jeden mandát získala KDU-ČSL.

Někde volí také do Senátu

V osmi městech a čtyřiatřiceti obcích budou lidé volit také do Senátu Parlamentu České republiky. Ve volebním obvodu číslo 67 – Nový Jičín, do nějž spadá i pět obcí ostravského okresu, budou vybírat ze sedmi kandidátů. V případě, že ani jeden z nich nezíská více než padesát procent odevzdaných hlasů, uskuteční se za 14 dnů II. kolo, ve kterém se proti sobě postaví dva nejúspěšnější kandidáti z I. kola. Volby do Senátu Parlamentu ČR, stejně jako volby do obecních zastupitelstev začínají v pátek 23. září ve 14. hodin. V ten den budou volební místnosti otevřené do 22 hodin, v sobotu 24. září je možno volit v době od 8 do 14 hodin.

