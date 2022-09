„Proto obec plánuje zapojit občany do komunitní energetiky. Nejprve bychom rádi občanům pomohli v orientaci v rámci možnosti vlastní výroby energie a následně pak její sdílení s ostatními občany,“ uvádí Jiří Novotný a dodává, že chystají ve spolupráci s Unií komunitní energetiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu změnu energetického zákona která komunitní energetiku umožní. „V praxi to bude mít ten dopad, že občan který vyrobí více energie, ji nejprve bude sdílet v rámci komunity za výhodnější cenu a výhodnější distribuční poplatky. Někteří členové komunitní energetiky tak mohou být výrobci a spotřebitelé zároveň, nebo mohou být jen spotřebitelé a brát od sousedů výhodně jejich nadbytečnou energii,“ vysvětlil Jiří Novotný a hned upozornil, že ke komunitní energetice je před všemi ještě hodně práce a bude to za dlouhý čas. „Jednoduché řešení neexistuje a ten kdo je nabízí, tak akorát lže lidem do kapsy,“ doplňuje Jiří Novotný.