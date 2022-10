Velmi dobré. Jsem vděčná voličům, že mi přišli dát hlas. I když vítězství to bylo těsné, jen o pár stovek hlasů. Všem voličům moc děkuji a jsem připravena pro ně pracovat.

Čekala jste tak vypjatý souboj s těsným výsledkem?

Čekala, už výsledky v prvním kole ukázaly, že to ve druhém bude velký souboj. I proto jsme se v kampani mezi prvním a druhým kolem zaměřila na voliče pana Petra Orla, který se nedostal do druhého kola. Pomohlo mi i to, že mě veřejně podpořil. To myslím, udělalo hodně v můj prospěch a celkový výsledek.

Senátorkou za Nový Jičín bude Ivana Váňová, porazila Jaromíra Radkovského

Třináct let jste starostkou v Mořkově, začínáte tam už čtvrté volební období. Máte teď nějakou představu, zda se vám podaří skloubit práci pro obec s prací v Senátu?

Jsem zvykla dělat práci zodpovědně a poctivě. A když to skloubit nepůjde, jsem připravena předat starostování kolegům. Ovšem bylo by fajn, kdyby šlo skloubit obojí, protože bych tak zůstala v kontaktu s realitou na komunální úrovni, a nebyla bych odtržena od kolegů starostů a voličů. Uvidím, jak to všechno půjde a podle toho se pak rozhodnu.

Civilní profesí jste stavař. Jaké oblasti byste se chtěla v Senátu věnovat?

Ráda bych se zaměřila na životní prostředí a rozvoj regionu, aby se stal moderním. Pokud by byl Výbor pro uzemní plánování, veřejnou správu a životní prostředí, bylo by to ideální, protože z těchto odvětví mám zkušenosti a mohla bych je v Senátu zúročit.