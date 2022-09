Voleb do Senátu se již zúčastnil sedmapadesátiletý Leo Luzar, a to v roce 2012, kdy neúspěšně kandidoval za KSČM v obvodu číslo 71 – Ostrava-město. Tento bývalý dlouholetý poslanec Parlamentu a ostravský zastupitel usiluje o křeslo v Senátu jako nezávislý kandidát.

ANKETA: Jaká by měla být budoucnost hotelu Praha?

Šestapadesátiletá Dana Váhalová působila v letech 2010 až 2017 jako poslankyně. Kandidovala vždy za ČSSD a věrná jí zůstává i nyní. V současné době pracuje pro ministerstvo kultury.

Zastupitele Nového Jičína Jaromíra Radkovského zná veřejnost také jako generálního ředitele Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově. Čtyřiapadesátiletý Jaromír Radkovský kandiduje do Senátu za ANO. O rok mladší Ivana Váňová působí již třináct let jako starostka Mořkova za KDU-ČSL. Do senátních voleb jde jako kandidátka politického seskupení SPOLU (KDU-ČSL, ODS a TOP 09).

Nejmladším kandidátem na senátora pro volební obvod číslo 67 je Pavel Liška, zastupitel Nového Jičína. Tohoto jednapadesátiletého živnostníka nominovala SPD. Naopak nejstarším kandidátem je šestapadesátiletý Jan Mužík, jenž působil tři desítky let jako ředitel ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici. Je kandidátem Trikolory.

Kandidátky komunistů a sociálních demokratů někde na Novojičínsku nejsou

Zářijových voleb se zúčastní voliči ve 42 obcích novojičínského a 5 obcích ostravského okresu. Tato anomálie pro okres Nový Jičín se projevuje také při doplňkových volbách, které jsou vždy čtyři roky po volbách do obvodu číslo 67 – Nový Jičín. Voliči z jedenácti obcí Novojičínska volí kandidáty do senátního obvodu číslo 63 – Přerov.

Od podzimu 2010 do podzimu 2016 tak nastala absurdní situace, kdy voliči z Nového Jičína měli dva senátory, ale ani jednoho z Novojičínska. Senátor za obvod číslo 67 Zdeněk Besta byl ze Zbyslavic, okres Ostrava, a senátor za obvod číslo 63 Jiří Lajtoch byl z Přerova. Vystřídala ho pak Jitka Seitlová z Lipníku nad Bečvou na Přerovsku.

V minulých senátních volbách v roce 2016 kandidovalo v obvodu číslo 67 – Nový Jičín šest mužů.